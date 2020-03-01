TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 26. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükçekmece Tepecikspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Şevket Teker, Kürşathan Akın, Gökhan Özkan
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Emrah Çalışlar, Can Morgül, Burak Keskin, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz (Nihat dk. 85 ?), Ferhat Canlı, Oktay Pop (Hayrettin dk. 68), Metehan Andaç Özlü, Furkan Yiğit (Semih dk. 56), Burak Kavlak
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Özcan Zileli, Berkay Ceylan, Yunus Yaşar, Aykut Sevim (Mert dk. 76), Kayhan Arduç (Hakan dk. 77), Furkan Zengin, Halil İbrahim Pekşen (Deniz dk. 86), Sefer Kanıtemiz, Enes Yılmaz, Emre Usta
Gol: Can (dk. 90) (Elazığ Belediyespor)
Sarı Katlar: Furkan, Metehan, Cenk (Elazığ Belediyespor), Sefer, Halil İbrahim (Büyükçekmece Tepecikspor)