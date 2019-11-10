TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Keskin, Serhan Yılmaz, Arif Şahin, Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı, Metehan Andaç Özlü (Cenk dk. 77), Burak Kavlak
Erbaaspor: Taylan Arman, Murat Torun (Hüseyin dk. 47), İsmail Bulut (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu, Ali Akburç (İsmail Baydil dk. 46), Hasan Türk, Berat Boz, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Serkan Doğan, Oğuzhan Yıldırım
Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)