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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Keskin, Serhan Yılmaz, Arif Şahin, Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı, Metehan Andaç Özlü (Cenk dk. 77), Burak Kavlak


Erbaaspor: Taylan Arman, Murat Torun (Hüseyin dk. 47), İsmail Bulut (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu, Ali Akburç (İsmail Baydil dk. 46), Hasan Türk, Berat Boz, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Serkan Doğan, Oğuzhan Yıldırım


Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)


Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)

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