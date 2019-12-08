TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Burak Keskin, Arif Şahin, Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil, Gökhan Aydaş (Serhan dk. 76), Ferhat Canlı, Tuncay Fındıkcı (Nihat dk. 88 ?), Metehan Andaç Özlü, Semih Ekmen (Cenk dk. 64), Burak Kavlak
Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu (Şahin dk. 54), Alper Karaman (Emirhan dk. 75), Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Emre Adiloğlu, Eray Pazar
Gol: Metehan (dk. 50) (Elazığ Belediyespor)
Sarı kartlar: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor), Alper (Esenler Erokspor)