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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Ofspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor FK, ligin 8. haftasında sahasında Ofspor'u 1-0 mağlup etti. Elazığ Belediyesporlu futbolcular, attıkları golün ardından asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Keram İlitangil, Mustafa Güçer


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Burak Kavlak, Can Morgül, Burak Keskin, Hayrettin Cengiz, Emre Bayram, Cenk Cengiz (Ferhat dk. 85 ?), Tuncay Fındıkçı, Metehan Andaç Özlü, Samet Aydın (Muhammet dk. 15), Gökhan Aydaş (Serhan dk. 68)


Ofspor: Philipp Angeler, Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Talha Aydemir, Bülent Kalecikli, Oktay Bala (Furkan dk. 46), Eren Görür, Batuhan Calap (Çağatay dk. 59), Mustafa Dündar, İsmail Türkaslan, Arif Birşen (Adnan dk. 85 ?)


Gol: Gökhan (dk. 26) (Elazığ Belediyespor)


Sarı kartlar: Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor), Ziya, Philipp (Ofspor)

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