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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 2 - Belediye Derincespor: 4

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 24. haftasında Elazığ Belediyespor, Belediye Derincespor'a 4-2 mağlup oldu. Maça Derincesporlu futbolcular Elazığ depremi dolayısıyla, “Sizi en iyi biz anlarız. Geçmiş olsun Elazığ” pankartıyla çıktı.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya


Elazığ Belediyespor: Engin Olgun, Emrah Çalışlar, Enver Abdullah Filiz, Hayrettin Cengiz, Ferhat Canlı, Arif Şahin, Can Morgül, Metehan Andaç Özlü, Tuncay Fındıkcı, Semih Ekmen (Mazlum dk. 84 ?), Gökhan Aydaş (Furkan dk. 8)


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu (Sefa dk. 63), Cihan Halil, Yiğitali Bayrak, Melih İnan (Rıdvan Aykan dk. 31), Koray Baykara, Özkan Toprak (Aykut dk. 70), Yunus Özdemir, Efe Karaoğlu, Tayfur Emre Yılmaz, Bahtiyar Yıldırım


Goller: Furkan (dk. 13 ve dk. 53) (Elazığ Belediyespor), Cihan Halil (dk. 41, 77 ve 83), Yunus (dk. 69) (Belediye Derincespor)


Kırmızı Kart: Can Morgül (dk. 80) (Elazığ Belediyespor)


Sarı Kartlar: Metehan, Alaattin Tutaş (Teknik Direktör), Emrah, Mazlum (Elazığ Belediyespor), Özkan, Yunus (Belediye Derincespor)

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