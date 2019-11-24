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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 4 - Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 14. haftasında Elazığ Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Maça iki takım futbolcuları ve hakemler 'Öğretmenler Günü Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı.



Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Ozan Ergün, Sedat Etik, Çağrı Yıldırım


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Keskin, Arif Şahin (Tuncay dk. 65), Hayrettin Cengiz, Emre Bayram, Mazlum Öndil (Cenk dk. 86 ?), Gökhan Aydaş (Serhan dk. 80), Ferhat Canlı, Semih Ekmen, Burak Kavlak


Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Rıdvan Sönmez (Ergin dk. 31), Hacı Şükrü Çiçek, Ufuk Ayaydın, Mehmet Seçme, Muhammet Ali Yenilmez, Fatih Arat, Zihni Aydın (Abdullah dk. 85 ?), Mehmet Berber, Sergen Çelik (İsmail Can dk. 90 ?), Recep Yaşar


Goller: Ferhat (dk. 5), Semih (dk. 36 ve 90+1), Emre (dk. 81) (Elazığ Belediyespor), Hacı Şükrü (dk. 60) (Fatsa Belediyespor)


Sarı kartlar: Semih, Ferhat, Ogün (Elazığ Belediyespor), Sergen (Fatsa Belediyespor)

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