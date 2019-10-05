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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 6. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Sinan Özcan, Mesut Hakalmaz, Volkan Kaan Topal


Elazığ Belediyespor FK: Ogün Karakaya, Samet Aydın, Burak Keskin, Burak Altıngök, Muhammet Can Öztürk (Gökhan dk. 76), Can Morgül, Nihat Apaydın (Emre dk. 70), Tuncay Fındıkcı, Metehan Andaç Özlü, Cenk Cengiz (Ferhat dk. 81), Serhan Yılmaz


Turgutluspor: Fatih Demirlek, Muhammed Can, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Mustafa Yılmaz (Ferhat dk. 46), Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Yasin Reis (Alperen dk. 88), Necmi Çoban, Emre Keskin (Kadir dk. 77)


Gol: Abdülkadir (Dk. 49), Ferhat (Dk. 82), Alperen (Dk. 90) (Turgutluspor)


Sarı Kartlar: Burak Keskin, Burak Altıngök (Elazığ Belediyespor FK), Emre (Turgutluspor)

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