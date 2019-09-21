TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 4. haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu
Elazığ Belediyespor FK: Ogün Karakaya, Can Morgül (Mazlum dk. 83 ?), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet Can Öztürk, Hayrettin Cengiz, Tuncay Fındıkcı, Arif Şahin, Ferhat Canlı (Cenk dk. 46), Emre Bayram, Gökhan Aydaş (Serhan dk. 59)
Fethiyespor: Serkan Demirol, Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Anıl Gir (Metin dk. 69), Halil İbrahim Cenik, İbrahim Ethem Sevinç (Ozan dk. 83 ?), Mert Özmen, Cemal Şener (Sergen dk. 77), Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu, Turgay An
Goller: Tuncay (dk. 76) (Elazığ Belediyespor), Cemal (dk. 40) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Emre (Elazığ Belediyespor), Sabri (Fethiyespor)