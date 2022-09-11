TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Bayrampaşa: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup 2. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Bayrampaşa'ya 2-1 yenildi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Murat Kasap, Yakup Bulut, Ali Rıza Öztürk,
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü, İbrahim Kaya, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Yusuf Aydın (Emre dk. 46), Furkan Yiğit (Harun dk. 46)
Bayrampaşa: İlksen Kuttekin, Tolga Kalender, İzzet Çelik (Muhammet Baha dk. 60), Mertcan Çam (Yusuf Emre dk. 46), Alperen Aydın, Batuhan Kazancı, Gökhan Kayran, İbrahim Türkoğlu (Mahmut Ender dk. 74), Emre Uğur Uruç (Barış dk. 90 ?), Abbas Demir (Canpolat dk. 74), Yusuf Kaplan
Goller: Gökhan Erdöl (dk. 77 pen.) (Elazığ Karakoçan FK), Yusuf Kaplan (dk. 31), İbrahim Türkoğlu (dk. 36)
Sarı Kartlar: Ahmet Can, Cuma Ali (Elazığ Karakoçan), İzzet, Tolga, Canpolat, Yusuf, İlksen, Alperen (Bayrampaşa)