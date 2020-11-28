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TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Isparta 32 Spor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 11. haftasında Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Doğukent


Hakemler: Tolga Tugay İnan, Gürcan Dönmez, Oğuzhan Yazır


Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ, Burak Özbakır (İsmail dk. 79 ?), Barış Kazer (Emirhan dk. 46), Yaşar Kaan Yılmaz (Alper dk. 74), Mehmet Eksik, Kaan Güdü (Batın dk. 86 ?), Ferhat Canlı, Furkan Camcı, Batuhan Kaya, Semih Ekmen (Hüseyin dk. 74), Burak Kavlak


Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin (Batuhan dk. 90+9 ?), Serdar Ümit Deniz (Emre dk. 77), Efşan Geçgin, Kaan Oruç, Kadir Turhan, Mustafa Acar (Akın dk. 90+9 ?), Nurettin Çakır (Bekir dk. 77), Arif Birşen, Volkan Serim (Mustafa dk. 90 ?)


Goller: Furkan (dk. 90+8) (Elazığ Karakoçan), Emir Kaan (dk. 41) (Isparta 32 Spor)


Sarı Kartlar: Kaan, Burak Özbakır, Mehmet Eksik, Batuhan (Elazığ Karakoçan), Semih (Isparta 32 Spor)


Kırmızı Kart: Emre (dk. 83) (Isparta 32 Spor)

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