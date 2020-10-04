TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Somaspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 3. haftasında Elazığ Karakoçan FK evinde Somaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Süleyman Bahadır, Harun Terin, Adem Mazlum
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, İsmail Sevindi (Batın dk. 83 ?), Barış Kazer, Yaşar Kaan Yılmaz, Mehmet Eksik, Hüseyin Fıstıkcı (Burak Özbakır dk. 68), Kaan Güdü (Barış Çiçek dk. 83 ?), Ferhat Canlı, Fatih Kızılay, Batuhan Kaya, Burak Kavlak ? (Burak Altıngök dk. 14)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can (Yasin dk. 67), Muhammed Öztürk, Nurettin Çağlar (Burak dk. 90 ?), Uğur Ulaş, Enes Bayır, Hakan Çakır (Kadir dk. 90 ?), Özcan Aydın (Ali dk. 80 ?), Umut Koray Öz (Eren dk. 67)
Goller: Barış Kazer (dk. 62) (Elazığ Karakoçan), Nurettin (dk. 45+3) (Somaspor)
Sarı kartlar: Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan), Nurettin (Somaspor)