TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - YDÇ Ofspor: 3

TFF 3.
Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor'a uzatma bölümünde yediği gollerle 3-1 yenildi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Otyakmaz, Ali Etlikci
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Harun Koç (Furkan dk. 33), Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü (Ercan dk. 46), İbrahim Kaya (Hakan dk. 46 (Ceyhun dk. 67)), Eren Çinkılınç (Rasim Ertan dk. 80), Ahmet Can Arık, Feti Ahmet Kantarcıoğlu
Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Taha Erdem Cevahiroğlu, Ali Osman Karnaopoğlu, Hamza İpekci, Oktay Bala (Göktuğ dk. 57), Vedat Erçin (Orkun Ahmet dk. 76), Ömer Çetinbaş, Muhammet Serdar Yazıcı, Muhammed Furkan Işık (Bora dk. 76), Mustafa Emin Birinci (Fatih Mert dk. 63), Ahmet Aktaş
Goller: Oktay (dk. 25 pen.), Ömer (dk. 90+4), Orkun Ahmet (dk. 90+7) (Ofspor), Gökhan (dk. 75) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Cuma Ali, Şeyhmus Abdulkadir, Ahmet Can (Elazığ Karakoçan), Vedat, Mustafa Emin, Oktay, Taha Erdem, Ömer, Mızhat (Ofspor)