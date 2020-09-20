TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Arhavispor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 1. haftasında Elazığ Karakoçan FK evinde Arhavispor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Mehmet Güngör, Şefik Öner, Hakan Dursun
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı, İsmail Sevindi, Burak Özbakır (Barış Çiçek dk. 67), Barış Kazer, Yaşar Kaan Yılmaz (Hüseyin dk. 46), Mehmet Eksik, Kaan Güdü (Batın dk. 83), Ferhat Canlı (Eren dk. 83), Fatih Kızılay, Batuhan Kaya (Semih dk. 46), Burak Kavlak
Arhavispor: Oğuz Kaan Barış, Hakan Bozkurt, Hüseyin Yıldız, Emrah Çırak (Gökhan dk. 32) Evren Horozal, Orhan Nahırcı, Ahmet Akatın (Tolga dk. 58), Hüseyin Terzi (Barış Hüseyin dk. 74), Furkan Özdemir, Eyüp Can Temiz, Alperen Utku Eskiçırak
Goller: Hüseyin Fıstıkçı (dk. 90+1), Burak Kavlak (dk. 90+4) (Elazığ Karakoçan), Ahmet Akatın (dk. 48) (Arhavispor)
Kırmızı Kartlar: Kaan (dk. 90+3) (Elazığ Karakoçan) Evren (dk. 81) (Arhavispor)
Sarı kartlar: Barış Kazer, Burak (Elazığ Karakoçan), Hüseyin, Eyüp Can, Tolga (Arhavispor)