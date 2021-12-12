TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 16. haftasında Elazığspor, sahasında Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Doğukent
Hakemler: Ramazan Haymana, Emir Kılıçarslan, Yahya Kemal Yurtbilir
Elazığspor: İbrahim Akdaş, Muhammed Düzgüner, Cihan Canpolat (Gökhan dk. 84 ?), Fırat Ergün (Cihan Aslan dk. 63), Muhammed Umut Akbulut (Ahmet Ertuğrul dk. 46), Selim Enes Özeren (Ertuğrul Güç dk. 58), Eray Berk Yıldız, Hasan Ekici, İzzet Topatar, Ahmet Ormanoğlu, Abdullah İçen (Görkem dk. 46)
Bursa Yıldırımspor: Alper Kağan Çakır, Mehmet Kalkan, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu, Mehmet Küçükdurmuş, Mehmet Bağlı, Doğukan Ateş, Emirhan Çağlayan, Gökhan Özçelik (Doğukan Öksüz), Fatih Özçelik (Fatih Çakır dk. 90 ?), Mahmut Güleç
Gol: Fatih Özçelik (dk. 37) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı Kartlar: İzzet, İbrahim, Eray Berk (Elazığspor), Fatih Çakır (Bursa Yıldırımspor)