TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Osmaniyespor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 21. haftasında Elazığspor, sahasında Osmaniyespor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Aytaç Geçgel, Kerem Yükünç, Ozan Bekar
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yüksel Kayaalp, Muhammed Düzgüner, Yiğitcan Erdoğan, Salih Polatdemir (Muhammed Umut dk. 59), Mesut Saray, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Fırat dk. 68), İzzet Topatar, Hakkı İsmet Şimşek (Görkem dk. 86 ?), Yusuf Ensar Poyrazlı
Osmaniyespor: Yağızcan Akyürek, Emirhan Subaş (Mete dk. 90+5 ?), Mehmet Sefa Etöz, Burak Temir (Alper dk. 85), Ali Sinan Gayla (Ali Mevran dk. 90+5), Nureddin Ersoy (Fatih dk. 85 ?), Mustafa Acar, Kadir Mert Örentepe, Emrah Öztürk, Mehmet Tolunay Gül, Umut Koray Öz (Ahmet Hakan dk. 67)
Sarı Kartlar: Salih, Muhammed Umut, Yusuf Ensar (Elazığspor), Yağızcan, Nureddin, Mehmet Tolunay (Osmaniyespor)