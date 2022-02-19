TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 23. haftasında Elazığspor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Yücetağ, Tolga Dede, Sinan Günaydın
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yüksel Kayaalp, Yiğitcan Erdoğan, Mesut Saray, Feyzullah Şahin Güneş, Hasan Ekici (İbrahim dk. 86 ?), Zeki Korkmaz (Salih dk. 78), Yağızcan Erdem, Emre Akgün, İzzet Topatar, Hakkı İsmet Şimşek
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu, Buğra Tayfur (Onur dk. 62), Hamza İpekci, Tufan Deniz Gelen, Hamit Bayraktar, Erkan Bükülmez, Batuhan Eren, Adem Kaba (Yaser dk. 70), Doğukan Delimehmet (Emre dk. 62), Köksal Ayaydın, Eyüphan Çinemre
Goller: Yağızcan (dk. 52) (Elazığspor), Doğukan (dk. 40), Hamit (dk. 84) (1954 Kelkit Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Hakan Canbazoğlu (dk. 85) (Elazığspor), Tufan Deniz Gelen (dk. 90+5) (1954 Kelkit Belediyespor)
Sarı kartlar: Mesut, Feyzullah (Elazığspor), Buğra, Hamza, Erkan, Hamit, Ogün (1954 Kelkit Belediyespor)