TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0

Lig 1. Grup 34. hafta maçında Elazığspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Elazığspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakayı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver de takip etti. Tribünlerin seyircisiz oynama cezasından dolayı boş kaldığı maçta taraftarlar maçı stadyum dışına kurulan dev ekrandan takip etti. Maçı 1-0'lık skorla kazanan bordo-beyazlı ekip, kümede kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Lige veda eden takım ise evinde Başkent Gözgözler AFK'yı farklı yenen Kahta 02 Spor oldu.

Stat: Doğukent

Hakemler: Erdoğan Özkaya, Ozan Bekar, Enes Berk Güçlü

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Mesut Saray, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Salih dk. 46), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin (Feyzullah dk. 80), Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, İzzet Topatar (Yusuf Ensar dk. 74), Hakkı İsmet Şimşek

Fatsa Belediyespor: Abdullah Çiçek, Bilal Can İner, Enver Yıldız, Emrah Günaydın, Mustafa Değirmenci (Mehmet Seçme dk. 90), Onur Hafızoğlu, Emre Usta, Altan Güler, ŞahinAli Terzi, Yiğit Köse, Ozan Can Dursun

Gol: Ömer Faruk (dk. 12) (Elazığspor)