TFF 3. Lig: Elazığspor: 1 - Hendekspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 12. haftasında Elazığspor, sahasında Hendekspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Saldıraner, Yunus Yıldız
Elazığspor: Okan Aytekin, Muhammed Düzgüner, Yiğitcan Erdoğan, Cihan Canpolat, Fırat Ergün (Görkem dk. 83 ? (Eray Berk dk. 88 ?), Selim Enes Özeren (Ahmet Ertuğrul dk. 66), Salih Polatdemir, Hasan Ekici, İzzet Topatar, Ahmet Ormanoğlu, Yusuf Ensar Poyrazlı (Abdullah dk. 66)
Hendekspor: Bülent Sağlam, Hakkı Helvacı, Sabri Turgut, Yusuf Kaan Kara (Mert Meriç dk. 90 ?), Mustafa Kara, Yavuz Alemdar (Muhammet Burak dk. 78), Burak Ziyattin Altındaş, İlkay İşler (Emirhan dk. 86 ?), Enes Tok (Barış dk. 46), İskender Can, Mustafa Şalış
Goller: Fırat (dk. 23) (Elazığspor), Mustafa Kara (dk. 33) (Hendekspor)
Kırmızı kart: Yiğitcan (dk. 87) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Cihan Canpolat, Selim (Elazığspor), Yavuz (Hendekspor)