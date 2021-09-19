TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Artvin Hopaspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 3. haftasında Elazığspor, sahasında Artvin Hopaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Deniz Kükrek, Halil Tolgahan Demir, Selçuk Kaplan
Elazığspor: İbrahim Akdaş, Muhammed Düzgüner, Eray Berk Yıldız (Muhammed İbrahim dk. 80 ?), Salih Polatdemir (Muhammed Umut dk. 55), Murathan Özen, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Hasan Ekici, Fırat Ergün, Cihan Canpolat (Cihan Aslan dk. 85 ?), İzzet Topatar (Selim Enes dk. 80 ?), Yusuf Ensar Poyrazlı (Görkem dk. 85 ?)
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Saffer Gurur Yazar, Ufuk Ayaydın (Mertcan dk. 74), Ali Say (Furkan Cinkaya dk. 46), Fatih Dalgıç (Osman dk. 46), Yasin Tosun, Hüseyin Can Öztürk (Çayan dk. 80 ?), Melih Kılıç, Selim Dilli (Furkan Tuşik dk. 46), Safa Ali Memnun, Yakup Kayış
Goller: Yusuf Ensar (dk. 27), Eray Berk (dk. 32) (Elazığspor), Melih (dk. 20), Furkan Tuşik (dk. 90+7) (Artvin Hopaspor)
Kırmızı Kart: Furkan Cinkaya (dk. 90+10) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: İzzet, Muhammed Umut, Selim Enes (Elazığspor), Saffet (Artvin Hopaspor)