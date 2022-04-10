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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Batman Petrolspor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 30. hafta maçında Elazığspor, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü sebebiyle her iki takım tarafından maçta görevli emniyet mensuplarına çiçek takdim edildi.



Stat: Doğukent


Hakemler: Celal Bayraklı, Emir Kılıçarslan, Yusuf Doğan


Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yüksel Kayaalp, Mesut Saray, Zeki Korkmaz, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin (Feyzullah Şahin dk. 66), Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Recep Yurdakul, Hakkı İsmet Şimşek, Yusuf Ensar Poyrazlı (İzzet dk. 66)


Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Abdulsamet Kırım, Erdi Bakırcı (Orhan dk. 52), Okan Toprak, Ali Kemal Başaran, Aykut Çift, Hasan Çavdar (Savaş dk. 70), Akın Akman, Ömercan Öndaş, Samet Aydın, İlyas Ural


Goller: Ömer Faruk (dk. 39), İzzet (dk. 90+7) (Elazığspor), Akın (dk. 65) (Batman Petrolspor)


Kırmızı Kart: Ömercan (dk. 74) (Batman Petrolspor)


Sarı Kartlar: Hakkı İsmet (Elazığspor), Abdulsamet, Ali Kemal, Savaş (Batman Petrolspor)

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