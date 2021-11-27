TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Belediye Kütahyaspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 14. haftasında Elazığspor, sahasında Belediye Kütahyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Yücetağ, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Adem Mazlum
Elazığspor: Okan Aytekin, Muhammed Düzgüner, Yiğitcan Erdoğan, Murathan Özen (Ahmet dk. 46), Cihan Canpolat (Gökhan dk. 81 ?), Fırat Ergün (Cihan Aslan dk. 88 ?), Selim Enes Özeren, Salih Polatdemir, Hasan Ekici, İzzet Topatar, Yusuf Ensar Poyrazlı (Abdullah dk. 46)
Belediye Kütahyaspor: Doğukan Özçimen, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Enes Nalbantoğlu, Onur Garip (Muhammet dk. 63), Ali Kaan Şahanbaz (Talha dk. 63), Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Ali Han Aydın, İbrahim Yakup İnal (İbrahim Başer dk. 66)
Goller: İzzet (dk. 60), Abdullah (dk. 82) (Elazığspor), Enes (dk. 30), Talha (dk. 79) (Belediye Kütahyaspor)
Kırmızı Kart: Ali Mert (dk. 84) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Yusuf Ensar, Hasan (Elazığspor), Emrah, Ali Han (Belediye Kütahyaspor)