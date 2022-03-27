TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - F. Erbaaspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 29. hafta maçında Elazığspor, sahasında F. Erbaaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Şahin Berker, Ünal Doğru, Yakup Bulut
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Mesut Saray (Emre Yıldız dk. 60), Feyzullah Şahin Güneş, Zeki Korkmaz, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin (Cafer dk. 86 ?), Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Hakkı İsmet Şimşek (Yusuf Ensar dk. 86 ?), Recep Yurdakul (Hasan dk. 23)
F. Erbaaspor: Suphi Dağ, İsmail Hacıhafızoğlu, Halil İbrahim Pekşen (Yusuf dk. 59), Mümin Uyar (Alihan dk. 65), Hakkı Tosun, Furkan Boz, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş (Mustafa dk. 86 ?), Yahya Kemal Baki (Bayduhan dk. 86), Arif İşçi, Rıfat Can Aslan (Durmuş Can dk. 59)
Goller: Emre (dk. 13), Ömer Faruk (dk. 54) (Elazığspor), Yusuf (dk. 70), Bayduhan (dk. 90+3) (F. Erbaaspor)
Sarı Kartlar: Hasan, Ömer Faruk, Emre Yıldız, Zeki (Elazığspor), Emirhan, İsmail (F. Erbaaspor)