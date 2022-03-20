TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Hasan Avcı, Fatih Söyler, Atakan Tutan
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yüksel Kayaalp, Yiğitcan Erdoğan, Salih Polatdemir (Feyzullah Şahin dk. 39), Mesut Saray, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Recep dk. 77), Hakkı İsmet Şimşek, Yusuf Ensar Poyrazlı (Fırat dk. 55)
Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş, Kadir Bilimlier, Arif Cılak, Yıldıray Koçal, Niyazi Çolak (Ahmet dk. 89 ?), Abdullah Karmil, Emre Işık (Emre Eser dk. 77 ?), Hüseyin Civelek, Malik Karaahmet (Uğur dk. 72), Samet Dağlı, Ömer Gür (Emre Kars dk. 89 ?)
Goller: Ömer Faruk (dk. 67), Yağızcan Erdem (dk. 90+7) (Elazığspor), Malik (dk. 11), Samet (dk. 25) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Furkan Keleş (Maç sonu) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Muhammet Ensar, Hakkı İsmet (Elazığspor), Emre Işık, Ahmet (Nevşehir Belediyespor)