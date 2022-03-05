TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Sancaktepe FK: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, sahasında Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Ramazan Doğanay, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Vedat Güneş
Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Yiğitcan Erdoğan (Yüksel dk. 86), Mesut Saray, Feyzullah Şahin Güneş, Zeki Korkmaz (Salih dk. 86 ?), Yağızcan Erdem (Ahmet Ertuğrul dk. 90 ?), Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Ahmet Ormanoğlu (Ömer Faruk dk. 46), Yusuf Ensar Poyrazlı (Emre dk. 90 ?), Recep Yurdakul
Sancaktepe FK: Ahmed Furkan Özdemir, Murat Akçay, Eyüp Ensar Aparı (Orkun dk. 46), Edip Ahmet Çapoğlu, Ahmet Özkaya, Mert Yılmaz (Doğan Atiz dk. 58), Ulaş Şimşek, Ahmet Yıldırım (İdris Sefa dk. 58), Cemilcan Eryılmaz (Barış dk. 72), Kazım Birkan, Doğukan Bulut (Emirhan dk. 58)
Goller: Ömer Faruk (dk. 47), Yusuf Ensar (dk. 62) (Elazığspor)
Kırmızı Kart: Murat Akçay (dk. 83) (Sancaktepe FK)
Sarı Kartlar: Yiğitcan, Feyzullah (Elazığspor), Ahmet Özkaya, Orkun (Sancaktepe FK)