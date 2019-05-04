TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 2

Lig 2. Grup'un 34. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka'ya 2-0 yenildi.

Bu sonucun ardından Elaziz Belediyespor ligi 41 puanla 15. basamakta tamamlarken, Karşıyaka 55 puanla 4. oldu ve play-off mücadelesi vermeye hak kazandı.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi

Hakemler: Aytaç Geçgel, Ahmet Yaşılak, Berkay Salman

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk, Enver Abdullah Filiz, Ferit Olgun, Burak Kavlak, Burak Altıngök, Batuhan Kaya, Furkan Yiğit, Semih Ekmen (Samet dk. 83 ?), Mustafa Soytaş (Nihat dk. 42), Gökhan Aydaş

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Özgür Güler (Burak dk. 60), Muhammet Fatih Öztekin, Cenk Özbey, Onur Kıntaş, Mustafa Aşan (Mahir dk. 89 ?), Harun Atalay (İlyas dk. 76), Arif Cılak, Anıl Çıracı, Hakan Kuş, Doğukan İnci

Goller: Hakan (dk. 2), Mustafa (dk. 68) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Enver Abdullah, Burak Kavlak, Nihat (Elaziz Belediyespor), Harun, Mustafa (Karşıyaka)