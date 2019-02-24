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TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Kızılcabölükspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stad: Elazığ Gençlik Merkezi


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ertan Başdağ, Yiğit Çam


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Yunus Can Bozkır (Muhammet Can dk. 64), Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Nihat Apaydın, Mazlum Öndil, Arif Şahin, Ertuğrul Köktürk (Ali dk. 61), Cenk Cengiz (Samet dk. 78), Gökhan Aydaş


Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram, Kadir Kurt, Hüseyin Atalay, Mustafa Altun (Oğuzhan dk. 58), Samet Dağlı, Serkan Özen, Ali Helvacı (Sedat dk. 86), Emre Sağlık, Gökhan Özer (Cihat dk. 82), Taygun Vurgun, İlyas Ural


Goller: Taygun (Dk. 7), Mustafa (Dk. 26), Oğuzhan (Dk. 65) (Kızılcabölükspor)


Sarı Kartlar: Mazlum, Burak, Yunus Can, Nihat (Elaziz Belediyespor)

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