TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Düzcespor: 1

Lig 2. Grup'un 15. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Serkan Ergün, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Yunus Can Bozkır, Burak Kavlak, Eren Can Özçelik, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Cenk Cengiz (Muhammet Can dk. 90 ?), Mustafa Soytaş (Ali dk. 19), Ertuğrul Köktürk, Ferhat Canlı (Furkan dk. 79), Samet Taş

Düzcespor: Gökhan Siverek, Ebu Sıddık Çelik, Talha Aydemir, Sabutay Alper Bayülken, Alperen Doğan (Muhammed dk. 83 ?), Mehmet Kuruoğlu, Kemal İşlemek, Erkan Çam, Tunahan Birinci (İsmail dk. 69), Salih Sefercik, Atilla Aybars Garhan

Goller: Ali (Dk. 49) (Elaziz Belediyespor), Atilla Aybars (Dk. 11) (Düzcespor)

Sarı Kartlar: Batuhan, Burak, Cenk, Eren Can (Elaziz Belediyespor), Talha, Atilla Aybars (Düzcespor)