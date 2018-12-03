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TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Düzcespor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 15. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Serkan Ergün, Vedat Demir, Şafak Nalbantoğlu


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Yunus Can Bozkır, Burak Kavlak, Eren Can Özçelik, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Cenk Cengiz (Muhammet Can dk. 90 ?), Mustafa Soytaş (Ali dk. 19), Ertuğrul Köktürk, Ferhat Canlı (Furkan dk. 79), Samet Taş


Düzcespor: Gökhan Siverek, Ebu Sıddık Çelik, Talha Aydemir, Sabutay Alper Bayülken, Alperen Doğan (Muhammed dk. 83 ?), Mehmet Kuruoğlu, Kemal İşlemek, Erkan Çam, Tunahan Birinci (İsmail dk. 69), Salih Sefercik, Atilla Aybars Garhan


Goller: Ali (Dk. 49) (Elaziz Belediyespor), Atilla Aybars (Dk. 11) (Düzcespor)


Sarı Kartlar: Batuhan, Burak, Cenk, Eren Can (Elaziz Belediyespor), Talha, Atilla Aybars (Düzcespor)

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