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TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Van BBSK: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 16. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında Van BBSK'yı 1-0 mağlup etti.



Stat: Elazığ İl Özel İdare


Hakemler: Alpaslan Şen, Ertan Başdağ, Kerem Kalkan


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Osman Bodur, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz (Muhammed Can dk. 71), Ferhat Canlı (Altan dk. 90 ?), Ali Akburç (Eren Can dk. 83 ?), Ertuğrul Köktürk, Samet Taş


Van BBSK: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Mutlu İlengöz (Çağrı dk. 70), Serdar Cansu, Mesut Saray (Sedat dk. 46), Uğur Karakoç, Burçak Özkanca (Oktay dk. 79), Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz, Barış Sağır, Yakup Demir


Gol: Ali (dk. 19) (Elaziz Belediyespor)


Sarı kartlar: Ali, Cenk, Kaan, Engin, Burak, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Uğur, Sedat, Çağrı (Van BBSK)

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