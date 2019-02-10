İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Elazığ Gençlik Merkezi


Hakemler: Ömer Kocabey, Uğur Akalp, Çağdaş Yüksel Çağ


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Batuhan Kaya, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Yunus Can Bozkır, Nihat Apaydın, Mazlum Öndil, Arif Şahin (Samet dk. 82 ?), Ertuğrul Köktürk (Cenk dk. 66), Semih Ekmen (Ali dk. 79), Gökhan Aydaş


Kırşehir Belediyespor: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Fatih Şen (Emre dk. 46), Cabir Coşar, Turgay An (Emrah dk. 79), Uğur Ayhan, Taha Batuhan Yayıkcı, Cihad Ateş (Ömer dk. 52), Emre Bayrak, Ali Han Tunçer, Fahrettin Bıyıklı


Goller: Gökhan (dk. 25), Cenk (dk. 74 pen.) (Elaziz Belediyespor)


Sarı Kartlar: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.