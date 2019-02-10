TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Gençlik Merkezi
Hakemler: Ömer Kocabey, Uğur Akalp, Çağdaş Yüksel Çağ
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Batuhan Kaya, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Yunus Can Bozkır, Nihat Apaydın, Mazlum Öndil, Arif Şahin (Samet dk. 82 ?), Ertuğrul Köktürk (Cenk dk. 66), Semih Ekmen (Ali dk. 79), Gökhan Aydaş
Kırşehir Belediyespor: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Fatih Şen (Emre dk. 46), Cabir Coşar, Turgay An (Emrah dk. 79), Uğur Ayhan, Taha Batuhan Yayıkcı, Cihad Ateş (Ömer dk. 52), Emre Bayrak, Ali Han Tunçer, Fahrettin Bıyıklı
Goller: Gökhan (dk. 25), Cenk (dk. 74 pen.) (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor)