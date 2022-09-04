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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup ilk hafta maçında ES Elazığspor, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Cengizhan Öztürk, Selçuk Gökgöz


Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Recep Yurdakul, Yiğitcan Erdoğan (Muhammet Ensar dk. 76), Hakkı İsmet Şimşek (Feyzullah dk. 80 ?), Salih Polatdemir (Ahmet Ertuğrul dk. 76), Zeki Korkmaz (Mesut dk. 65), Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Emre Akgün, Yüksel Kayaalp, İzzet Topatar


1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu, Köksal Ayaydın, Alparslan Fidan, Tayfun Çulha (Eyüphan dk. 82 ?), Enescan Özdemir, Ramazan Erarslan, Onur Demir (Mertkan dk. 80 ?, Batuhan dk. 90 ?), Şenol Özyurt (Berşan dk. 46), Hüseyin Sürmeneli, Bedirhan Salih (Oğuzhan dk. 46), Hüseyin Yıldız


Sarı kart: Zeki (ES Elazığspor)

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