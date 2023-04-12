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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - Belediye Derincespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 28. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Özer Özden, Vedat Hoşnam, Mehmet Özgür İşbilen


Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Yiğitcan Erdoğan (Mert Efe dk. 71), Hakkı İsmet Şimşek, Salih Polatdemir (Hakan dk. 71), Zeki Korkmaz, Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak, Yağızcan Erdem (Tevfik Doğukan dk. 38), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Tugay Keleş


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir (Mehmet dk. 71), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Alihan dk. 71), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest (Uğurcan dk. 59), Mustafa Demirel


Gol: Furkan (dk. 12) (Belediye Derincespor)


Sarı kartlar: Muhammet Ensar, Hakkı İsmet (ES Elazığspor), Mustafa, Abdulkerim (Belediye Derincespor)

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