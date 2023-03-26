TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 25. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Murat Kasap, Miraç Berk Kölemen, Coşkun Yalçın
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı (Tevfik Doğukan dk. 46), Yiğitcan Erdoğan, Hakkı İsmet Şimşek (Mert Efe dk. 46), Mesut Saray, Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak (İzzet dk. 73), Emre Akgün, Tugay Keleş, Hakan Bozkurt
Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ (Niyazi dk. 52), Muhammet Enes Gök (Bilal dk. 70), Can Muhammet Vural, Ekrem Çalışanlar, Talha Mayhoş (Özgür dk. 89), Gökhan Payal, Eyüp Poyraz, Onur Şirin, Yusuf Atasoy (Önder dk. 89)
Goller: Can Muhammet (dk. 30) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Hakkı İsmet (ES Elazığspor), Muhammet Enes, Özgür (dk. 30) (Belediye Kütahyaspor)