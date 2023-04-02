TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - Edirnespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 26. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında karşılaştığı Edirnespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Metehan Alpat, Mehmet Gökhan Ceylan, Feyzullah Çimen
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu (Yiğit dk. 61), Yiğitcan Erdoğan, Mert Efe Çölbeyi, Mesut Saray, Salih Polatdemir (Zeki dk. 71), Fatih Kıran (İzzet dk. 71), Çağrı Yağız Yasak, Yağızcan Erdem, Emre Akgün, Hakan Bozkurt (Tugay dk. 85), Tevfik Doğukan Pala,
Edirnespor: Yunus Emre Kırdal, İhsan Uğur Göktaş, Ahmet Baykal (Atakan dk. 61), Engin Berk Nebioğlu, Yasin Reis (Erkan dk. 82), Alperen Doğan, İsmail Karakaş, Emirhan Tak, Oğuzhan Kandemir, Ataberk Gök (Enes dk. 84), Murat Torun (dk. 46 Gencay)
Goller: Atakan (dk. 78), Gencay (90+13) (Edirnespor)
Sarı kartlar: Çağrı, Emre, Salih, Yiğitcan (ES Elazığspor), Yasin, Ahmet, Yunus Emre (Edirnespor)