TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - Karşıyaka: 4

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 34. hafta müsabakasında ES Elazığspor, Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Karşıyaka'ya 4-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Elazığ Atatürk
Hakemler: Cihan Ataş, Emrah Altındağ, Oğuzhan Anıl
Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Hasan Ekici (Burak dk. 85 ?), Muhammed İbrahim İşler, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Hakan Bozkurt (Cihan dk. 46), Ahmet Ertuğrul Öztürk (Muhammed dk. 85 ?), Mesut Saray, Fatih Kıran (Ahmet Ormanoğlu dk. 64), Tevfik Doğukan Pala, Emre Vezir (Zeynullah dk. 64), Salih Polatdemir
Karşıyaka: Enes Kalyoncu (Arda Akın dk. 87 ?), Aykut Çolakoğlu, Onur Kolay (Emre Özsarı dk. 81 ?), Fatih Taşdelen, Emre Gemici (Namık Barış dk. 70), Caner Cengiz, Atakan Aksoy, Ferdi Burgaz, Ali Say (Arda Gülmez dk. 87 ?), Ahmet Batuhan Akyüz (Mertcan dk. 81 ?), Mustafa Durgun
Goller: Ali (dk. 46), Fatih (dk. 61), Namık Barış (dk. 77), Atakan (dk. 81) (Karşıyaka)