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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 - Yomraspor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 19. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında mücadele ettiği Yomraspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Uğur Aydoğdu, Ahmet Türkeş


Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı (Muhammet Ensar dk. 80 ?), Yiğitcan Erdoğan, Hasan Ekici, Cafer Tosun (Hakkı İsmet dk. 58), Mesut Saray (izzet dk. 73), Zeki Korkmaz (Yağızcan dk. 58), Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak, Emre Akgün, Hakan Bozkurt (Cihan dk. 73)


Hakan Bozkurt


Yomraspor: Mehmetcan Küçükalioğlu, Semih Kahraman, Uğur Kurt, Ökkeş Karaoğlu (Abdullah dk. 90 ?), Mustafa Yılmaz (Zafer dk. 83 ?), Batuhan Kayıkçı (Şenol dk. 70), Mert Korkmaz, Hüseyin Sürmeneli, Furkan Mızrak, Berkcan Aytaç, Ali Emre Ustaalioğlu (Sertan dk. 46)


Gol: Mustafa (dk. 56) (Yomraspor)


Sarı Kartlar: Oğuzhan (ES Elazığspor), Furkan, Hüseyin, Sertan, Mehmet Can (Yomraspor)

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