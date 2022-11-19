TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 12. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında 1922 Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Uğur Akalp, Melih Tan
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Hasan Ekici, Mesut Saray, Salih Polatdemir (İzzet dk. 61), Fırat Ergün, Eray Berk Yıldız (Yüksel dk. 61), Zeki Korkmaz (Cihan dk. 46), Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu
1922 Konyaspor: Ozan Can Oruç, Bartu Baladın, Murat Karadeniz, İsmail Cem Kara (Batuhan dk. 75), Seçim Can Koç (İsmail Can dk. 90 ?), Hüseyin Mert Uyanıker, Yaşar Kavaz, Cihat Aktaş, Ali Karakaya (Hüseyin dk. 64), Seyit Mehmet Söğüt (Kaan Mert dk. 64), Erkan Sasa
Goller: Zeki (dk. 9) (ES Elazığspor), Ali (dk. 24), Hüseyin (dk. 77) (1922 Konyaspor)
Sarı Kartlar: Ensar (Elazığspor), Erkan, Ozan Can (1922 Konyaspor)