TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - Amasyaspor FK: 0

Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK'yİ 1-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yunus Yıldız, Halil Tolgahan Demir,

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Recep Yurdakul, Yiğitcan Erdoğan, Hakkı İsmet Şimşek (Fırat dk. 77), Mesut Saray (Cafer dk. 63), Zeki Korkmaz, Yağızcan Erdem (Salih dk. 63), Ömer Faruk Sezgin (Feyzullah dk. 63), Yüksel Kayaalp, Emre Akgün, İzzet Topatar

Amasyaspor FK: Ogün Samet Nuhoğlu, Köksal Ayaydın, Alparslan Fidan, Tayfun Amasyaspor FK: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (Bedirhan dk. 67), İsmail Hacıhafızoğlu, Furkan Güneş (Furkan Karabatak dk. 55), Yusuf Emre Baran (Mustafa Can dk. 55), Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammed Emin Bağcılar, Fevzi Can Bozkuş, Arif İşçi, Arif Birşen

Gol: Ömer Faruk (dk. 48) (ES Elazığspor)

Sarı Kartlar: Recep, Ömer Faruk, Feyzullah, Hakan (ES Elazığspor), Can, Bedirhan (Amasyaspor FK)