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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - K. Karaköprü Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 32. hafta maçında ES Elazığspor, konuk ettiği K. Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Elazığ Atatürk


Hakemler: Tolga Sancak, Mürvet Yavuztürk, Ahmetcan Akkoyun


ES Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Yiğitcan Erdoğan (Muhammet Ensar dk. 46) Mesut Saray (Fatih dk. 83 ?), Salih Polatdemir, Zeki Korkmaz, Çağrı Yağız Yasak, Emre Akgün, Tugay Keleş (Mert Efe dk. 13), Hakan Bozkurt, Tevfik Doğukan Pala (Emre dk. 70)


Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Selim Şahin, Muhammed Raşit Şahingöz, Muhammed Öztürk (İbrahim Halil dk. 79), Emirhan Korkmaz (Yavuz dk. 76), Fatih Dalgıç, Samet Eker (Burak dk. 62), Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Mücahit Çakır, Emre Yıldırım


Goller: Mesut (dk. 25) (ES Elazığspor), Emre (dk. 85), Halil (dk. 90+2) (K. Karaköprü Belediyespor)


Sarı kartlar: Oğuzhan (ES Elazığspor), Emre (K. Karaköprü Belediyespor)

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