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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 7. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Burak Demirkıran, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Sinan Ekmekyermez,


Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Recep Yurdakul (Hasan dk. 73), Mesut Saray (Feyzullah dk. 73), Salih Polatdemir, Zeki Korkmaz (Fırat dk. 59), Yağızcan Erdem (Cihan dk. 73), Ömer Faruk Sezgin, Yüksel Kayaalp (Ahmet Ormanoğlu dk. 73), Emre Akgün, İzzet Topatar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu


Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Taygun Vurgun, Christofer Gürkan (Muğdat dk. 83 ?), Metin Yüksel (Ömer dk. 83 ?), Abuzer Gaffar Toplu (Erdem Onur dk. 76), Özkan Zileli, Aziz Aksoy, İbrahim Konuksever, Umut Aydın, Yusuf Yıldırım (Ferhan dk. 68)


Goller: Feyzullah Şahin (dk. 88) (Elazığspor), Aziz (dk. 19), Christofer (dk. 59) (Yeni Mersin İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Yüksel, Yağızcan (ES Elazığspor), Ferhan (Yeni Mersin İdman Yurdu)

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