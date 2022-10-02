TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 2 - Çatalcaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 5. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Miraç Berk Kölemen,
ES Elazığspor: Hakan Canbazoğlu (Yiğit dk. 46), Recep Yurdakul, Hakkı İsmet Şimşek (Hasan dk. 86 ?), Mesut Saray (Cafer dk. 60), Zeki Korkmaz, Yağızcan Erdem (Salih dk. 80), Ömer Faruk Sezgin, Yüksel Kayaalp, Emre Akgün, İzzet Topatar (Fırat dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu
Çatalcaspor: Akın İsmail Köroğlu, İsmail Sevindi (Yunus Emre dk. 46), Doğancan Aynacı, Mehmetcan Hazırcı, Çağatay Çeken (Furkan dk. 35), Reha Kurt, Ufuk Birdal (Recep dk. 46), İsmet Yazgan (Berke dk. 86 ?), Ertuğrul Usta, Tayfun Yanar, Buğra Civek (Efe dk. 90)
Goller: Ömer Faruk (dk. 25), Hakkı İsmet (dk. 32) (Elazığspor), Reha (dk. 53) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Emre Akgün, Fırat (Elazığspor), Çağatay (Çatalcaspor)