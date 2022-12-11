TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 2 - Eskişehirspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 16. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yakup Bakır, Mürvet Yavuztürk, Mustafa Zıvalı
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek (Fırat dk. 80 ?), Mesut Saray, Zeki Korkmaz (Cihan dk. 80 ?), Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Yüksel Kayaalp (Eray Berk dk. 82 ?), Emre Akgün, İzzet Topatar (Salih dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş Uyğur, Arda Okumuş, Onur Bayramoğlu (Ayhan dk. 63), Onur Arı, Onurhan Uyanık (Metehan dk. 57), Eray Ertorun, Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Sezgin dk. 89 ?), Yunus Emre Alagöz, Cihangir Çağlıyan
Goller: Mesut (dk. 6 ve 57) (ES Elazığspor), Arda (dk. 13), Cihangir (dk. 44) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Yüksel, Mesut, Ömer Faruk, Cihan, Hasan (ES Elazığspor), Berkay, Onur Bayramoğlu, Efehan, Onurhan, Eray, Eren (Eskişehirspor)