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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 2 - Eskişehirspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 16. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Doğukent Hıdır Bilek


Hakemler: Yakup Bakır, Mürvet Yavuztürk, Mustafa Zıvalı


Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek (Fırat dk. 80 ?), Mesut Saray, Zeki Korkmaz (Cihan dk. 80 ?), Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Yüksel Kayaalp (Eray Berk dk. 82 ?), Emre Akgün, İzzet Topatar (Salih dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş Uyğur, Arda Okumuş, Onur Bayramoğlu (Ayhan dk. 63), Onur Arı, Onurhan Uyanık (Metehan dk. 57), Eray Ertorun, Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Sezgin dk. 89 ?), Yunus Emre Alagöz, Cihangir Çağlıyan


Goller: Mesut (dk. 6 ve 57) (ES Elazığspor), Arda (dk. 13), Cihangir (dk. 44) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Yüksel, Mesut, Ömer Faruk, Cihan, Hasan (ES Elazığspor), Berkay, Onur Bayramoğlu, Efehan, Onurhan, Eray, Eren (Eskişehirspor)

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