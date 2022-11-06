TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 10. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u 2-2 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Ömer Şivka, Ozan Bekar, Cemal Can Çakır
Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı, Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek, Mesut Saray (Cafer dk. 65), Salih Polatdemir (Cihan dk. 65), Fırat Ergün, Eray Berk Yıldız, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Abdullah dk. 81 ?)
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan, Rahmi Can Karadaş, Halil İbrahim Pekşen (Alican dk. 74), Orhan Evci, Gökay İravul (Ali Kılıç dk. 74), Ali Kucik (Özgür Can dk. 56), Baran Sarka, Ömer Yıldırım (Kadir Kaan dk. 64), Kerem Can Akyüz, Onur Öztonga, Dilaver Güçlü (Batuhan Nihat dk. 56)
Goller: Ömer Faruk (dk. 46 ve 59-pen.) (ES Elazığspor), Özgür Can (dk. 90+3-pen. ve 90+6) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hakkı İsmet, Salih, Hasan, Fırat, Muhammet Ensar (ES Elazığspor), Ömer, Kerem Can, Onur, Özgür Can, Ali (Nevşehir Belediyespor)