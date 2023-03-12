TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 3 - 52 Orduspor FK: 0

Lig 1. Grup 23. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

ES Elazığspor'un, 52 Orduspor ile oynadığı mücadeleye ev sahibi ekip deprem felaketinin etkili yaşandığı şehir takımlarının atkılarıyla çıktı. Ayrıca Malatya'dan davet üzerine Elazığ'a gelen taraftarlar da tribündeki yerini alarak ES Elazığspor'a destek verdi.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Murat Ercan, Yakup Erdoğan, Gökhan Salduz

ES Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Hakkı İsmet Şimşek (İzzet dk. 76), Mert Efe Çölbeyi (Tugay dk. 76), Mesut Saray, Zeki Korkmaz (Yağızcan dk. 55), Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak (Tevfik Doğukan dk. 86 ?), Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Hakan Bozkurt (Salih dk. 86 ?)

52 Orduspor FK: Taha Ayan, Sergen İlhan (Özgen dk. 66), Batuhan Er (Muhlis dk. 61), Nevzat Bilen, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Sefa Küpeli, Gökhan Erdöl, Abdullah Sezgin, İrfan Başaran (Emir dk. 74), Batuhan Aktaş (Yusuf Mert dk. 74)

Goller: Oğuzhan (dk. 60), Çağrı Yağız (dk. 63), Salih (dk. 90+3) (ES Elazığspor)

Sarı kartlar: Mesut, Tugay, İzzet (Elazığspor) İrfan, Samet (52 Orduspor FK)