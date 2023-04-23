TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 3 - GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 30. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında GP Şile Yıldızspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Hasan Avcı, Fırat Olgun, Umut Ertemel
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Yiğitcan Erdoğan, Mesut Saray (Muhammet Ensar dk. 89 ?), Salih Polatdemir (Ahmet Ertuğrul dk. 90+2 ?), Zeki Korkmaz, Fatih Kıran (Hakkı İsmet dk. 46), Emre Akgün, Tugay Keleş (Emre Vezir dk. 90+2 ?), Hakan Bozkurt, Tevfik Doğukan Pala (İzzet dk. 74)
GP Şile Yıldızspor: Murat Özkan, Çağlar Özel (Emre Adiloğlu dk. 85 ?), Saffet Gurur Yazar, Barış Şen, Alican Tez, Oğuzhan Demir, Alihan Aydın, Emre Yucak, İsmail Baran Karakoç (Birkan dk. 85 ?), Yusuf Oral (Mehmet Akif dk. 62), İsmail Hasan Bakkal (Süleyman dk. 85 ?)
Goller: Hakkı İsmet (dk. 52 ve 90+1), Tugay (dk. 74 pen.) (ES Elazığspor), Barış (dk. 70) (GP Şile Yıldızspor)
Sarı kartlar: Emre, Saffet (GP Şile Yıldızspor)