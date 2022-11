TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 3 - Hacettepe 1945: 2

Lig 1. Grup 14. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Hacettepe 1945'i 3-2 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Emre Bulut, Tansu Doğan Yılmaz, Denizcan Şahin

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek (Ömer Faruk dk. 46), Mesut Saray (Ahmet dk. 90), Salih Polatdemir, Fırat Ergün (Cihan dk. 46), Zeki Korkmaz (İzzet dk. 65), Yağızcan Erdem, Yüksel Kayaalp, Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Hacettepe 1945: Gökhan Köstereli, Mehmet Eksik, Efe Can Çölbekler (Furkan dk. 80), Alperen Doğan (Atilla Aybars dk. 80), Tuncay Fındıkcı (Alper dk. 85), Osman Emirkan Demir (Bayram Can dk. 80), Fatih Karslı (Adar dk. 85), Batuhan Tekin, Gürkan Alver, Emre Can Dönmez, Hakan Bozkurt,

Goller: Muhammet Ensar (dk. 68), Ömer Faruk (dk. 72 ve 77) (ES Elazığspor), Fatih (dk. 40 ve 76) (Hacettepe 1945)

Sarı Kartlar: İzzet, Hakan, Hasan (Elazığspor), Emre Can, Batuhan, Hakan (Hacettepe 1945)