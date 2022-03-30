TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 - BÜ Alanya Kestelspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında BÜ Alanya Kestelspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Mehmet Semih Güçlü, Sezgin Altun, Eren Özçelik
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Ferhat dk. 70), Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu (Okan dk. 87), Ekrem Sütçü (Muhammed Furkan dk. 46), Ahmet Can Arık, Kaan Güdü (Seyid Ahmet dk. 70), Fatih Kızılay, Kadir Taşoğlu (İbrahim dk. 70)
BÜ Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan, Murat Şimşek, Ali Berke Timurcioğlu, Hasan Güleryüz, İlker Günaslan, Ahmet Buğrahan Tuncay, Alp Huy, Buluthan Bulut, Berat Eyüpoğlu (Ahmet Ülük dk. 66), Mert Özmen, Baha Kısacık (Samet dk. 66)
Sarı Kartlar: Cuma Ali, Muhammed Furkan (HD Elazığ Karakoçan), Berat, Ali Berke (BÜ Alanya Kestelspor)