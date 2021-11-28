TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 - GP Şile Yıldızspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 15. Haftası'nda HD Elazığ Karakoçan, sahasında GP Şile Yıldızspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Demirkıran, Özgür Fatih Kalaycı, Halit Karacabay
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Ramazan Erarslan, Ömer Faruk Aydemir, Eren Çinkılınç, Oğuzhan Kandemir, Fatih Kıran, Ömer Buğdaycı (Ahmet Can dk. 74), Muhammed Furkan Özhan (Kaan dk. 61), İlhan Aslanoğlu (Hüseyin dk. 43), Ekrem Sütçü,
GP Şile Yıldızspor: Süleyman Enes Özer, Emir Şen, Şevket Güngör, Emre Adiloğlu (Oğuz dk. 88 ?), Raşit Sevindir (Ozan dk. 80 ?), Ahmet Üner, Reha Kurt, Taner Yıldız, Mert Sarı (Şahin dk. 54), Erhan Tatlıdil, Hazarhan Karaca (Mustafa Bedirhan dk. 88 ?)
Goller: Emre (dk. 69) (Şile Yıldızspor)
Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, Fatih, Kaan (Elazığ Karakoçan), Ahmet Üner, Raşit, Arda Can (Şile Yıldızspor)