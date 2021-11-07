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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 - Yomraspor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 11. haftasında HD Elazığ Karakoçan, sahasında Yomraspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Doğukent


Hakemler: Abdurrahman Haymana, İlker Ayten, Recep İlker Kor


Elazığ Karakoçan: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, Ahmet Fatih Uzun (Hüseyin dk. 46), İlhan Aslanoğlu, Ekrem Sütçü, Eren Çinkılınç, Kaan Güdü, Furkan Yiğit (Muhammed Furkan dk. 46)


Yomraspor: Furkan Taş, Mehmetcan Köse, Muhammed Enes Doğan, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Yüksel Şişman (Ahmet Hakan dk. 77), Fatih Taşdelen, Kadir Bakırtaş, Furkan Yıldırım, Taha Tunç (Mert dk. 62), Batuhan Kayıkcı (Berkcan dk. 88 ?)


Gol: Fatih (dk. 90+4) (Yomraspor)


Sarı Kartlar: Şeyhmus Abdulkadir, Cuma Ali (Elazığ Karakoçan), Taha, Erhan, Batuhan, Mert (Yomraspor)

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