TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 17. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Feyzullah Çimen, Mehmet Kirişçioğlu
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Ahmet Can dk. 46), Ömer Faruk Aydemir, Oğuzhan Kandemir, Fatih Kıran, Ekrem Sütçü, Hüseyin Fıstıkcı, Muhammed Furkan Özhan (Fatih dk. 65), Eren Çinkılınç, Kaan Güdü, Ömer Buğdaycı (Ertan dk. 38)
Beyoğlu Yeni Çarşı: Emre Tümler, Emre Çölgeçen, Şemsettin Ender Kılıç, Ergun Cengiz, Mertcan Aktaş (Onur Alkan dk. 63), Ömer Faruk Yücel, Kubilay Yıldırım, Ömer Talha Nergiz (Muhammet dk. 46, Metehan dk. 82 ?), Yunus Özdemir (Alpaslan dk. 76), Tolunay Yurtseven (Mutlu dk. 82 ?), Gökhan Günel
Goller: Hüseyin (dk. 69) (Elazığ Karakoçan), Tolunay (dk. 14) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Ahmet Can (Elazığ Karakoçan), Kubilay, Gökhan (Beyoğlu Yeni Çarşı)