TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - İskenderunspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 27. haftasında HD Elazığ Karakoçan, sahasında İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Yılmaz Çalışır, Şükrü Çavcı
HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm (Muhammed Furkan dk. 90), Ömer Faruk Aydemir, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, İbrahim Kaya (Okan dk. 81), Ferhat Çoban, Fatih Kızılay, Seyid Ahmet Han (Kadir dk. 81)
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Recep Metin, İsmail Güven (Yasin dk. 83), Abdurrahman Kuyucu, Emre Gemici (Erdinç dk. 89), Enes Soy (Aydın Yılmaz dk. 76), Rauf Öktem, Ömer Turan (Muhammed Emin dk. 89), Onur Ural, Ethem Ercan Pülgir, Fadıl Kocaoğlu
Goller: Enes (dk. 33) (İskenderunspor), Ahmet Can (dk. 90+1) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı Kartlar: Eren Çinkılınç (Elazığ Karakoçan FK), Ömer, Ethem, Yasin, Fadıl (İskenderunspor)